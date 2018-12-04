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الدولار يتراجع مع هبوط عوائد السندات الأمريكية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:26 ص
الدولار يتراجع مع هبوط عوائد السندات الأمريكية دولارات ارشيف
سنغافورة (رويترز)
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تراجع الدولار في آسيا اليوم الثلاثاء في الوقت الذي انخفضت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مع قلق المستثمرين بشأن توقف محتمل في دورة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.94 % اليوم، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر ، وتراجع الفارق بين العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين والسندات لأجل عشرة أعوام لأدنى مستوى منذ يوليو  2017.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.23 % إلى 96.8،وانخفض الدولار 0.5 % مقابل اليوان في السوق الخارجية إلى 6.8375.

وأمس الاثنين خسرت العملة الأمريكية 1.07 بالمئة وهو أكبر انخفاض لها بالنسبة المئوية منذ 25 أغسطس.

واستفاد الدولار الاسترالي من عمليات بيع واسعة النطاق للدولار الأمريكي، ليرتفع 0.2 % في المعاملات الآسيوية إلى 0.7368 دولار أمريكي.

 وأبقى البنك المركزي الاسترالي على سعر فائدة النقد الرئيسي دون تغيير اليوم في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وجرى تداول الين عند 113.05 للدولار، مع تراجع العملة الأمريكية 0.5 % مقابل العملة اليابانية.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.2744 دولار بسبب الضعف العام للعملة الأمريكية. ويوم الاثنين، هبط الاسترليني لما دون 1.27 دولار للمرة الأولى منذ 31 أكتوبر .

وتكبد الاسترليني خسائر على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية في الوقت الذي يراهن فيه المتعاملون على أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن تتمكن من نيل موافقة البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي عشر من ديسمبر.

 


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