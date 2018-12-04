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"الدولار الجمركى وأهميته وسعره" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:00 ص
"الدولار الجمركى وأهميته وسعره" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان
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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع الدولار الجمركى وأهميته وسعره وإيه فايدته للاقتصاد والمواطن؟، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.
 
 

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أخبار الاقتصاد

أحمد يعقوب

برنامج بنكنوت

الدولار الجمركى

اليوم السابع بلس




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