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التعليم: لاصحة لما تردد بشأن خصم 2% من راتب المعلمين

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:11 م
التعليم: لاصحة لما تردد بشأن خصم 2% من راتب المعلمين الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تطبيق وزارة التربية والتعليم خصم 2% من راتب المعلمين، و15% من مكافأة الامتحانات لتقليل وتوفير النفقا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأكدت الوزارة، أنها لم ولن تستطيع فرض أية خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب هو لم يحدث من الأساس، موضحًة عدم حدوث أي تغيير في رواتب المعلمين، وأن كافة حقوقهم المالية مصانة وفقاً للقانون والدستور، مشيرةً إلى أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو  إثارة البلبلة وإشعال فتيل الفتن في أوساط المعلمين.

كما أكدت الوزارة  أنها تعمل جاهدةً على  إيجاد حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل.

 

 

 
 
 

 


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