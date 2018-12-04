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البرلمان العربى يعقد جلسة السبت القادم لانتخاب رئيسه ورؤساء اللجان

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:26 ص
البرلمان العربى يعقد جلسة السبت القادم لانتخاب رئيسه ورؤساء اللجان مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى
(أ ش أ)
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يعقد البرلمان العربى جلسة خاصة يوم السبت القادم لإجراء الانتخابات على منصب رئيس ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسى للبرلمان.

تعقد هذه الجلسة برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربى سناً، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتُجرى الانتخابات فى البرلمان العربى عن طريق الاقتراع السرى المباشر لأعضاء البرلمان الحاضرين جلسة الانتخاب.

وسوف يستأنف البرلمان العربى اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد يومى 9 و10 ديسمبر الحالى.

وسيعقد مكتب البرلمان العربى بتشكيله الجديد اجتماعه يوم 10 ديسمبر الحالى لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والتى ستعقد يوم 11 ديسمبر بمقر الجامعة العربية.

 


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