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الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابى بتنظيم "داعش" فى الأنبار

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:00 ص
الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابى بتنظيم "داعش" فى الأنبار الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت قيادة الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس الإثنين، إلقاء القبض على أحد الارهابيين من عناصر تنظيم "داعش " فى الجسر اليابانى بالانبار.

وذكرت القيادة فى بيان، أوردته قناة ( الإخبارية ) العراقية - أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى لواء المشاة 39 الفرقة 10 وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على أحد الإرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي.

وأضاف البيان أن عملية إلقاء القبض تمت بعد نصب كمين محكم له فى سيطرة الجسر اليابانى بالرمادى – الأنبار، مشيرا إلى أن الإرهابى مطلوب للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب وتم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كانت القوات المسلحة العراقية قد أعلنت فى وقت سابق القضاء على تنظيم " داعش" الإرهابى من الأراضى العراقية والبحث عن الخلايا النائمة للتنظيم.

 

 


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