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الأرصاد تحذر: سحب رعدية على البحر المتوسط.. واضطراب الملاحة البحرية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:15 ص
الأرصاد تحذر: سحب رعدية على البحر المتوسط.. واضطراب الملاحة البحرية إنذار بحرى من الأرصاد الجوية
كتب محمود راغب
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاص بالبحر الأبيض المتوسط، تزامنا مع موجة الطقس السئ، التى من المتوقع أن تضرب البلاد بداية من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وحذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، فى بيان لها، من نشاط للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة، كما يؤدى تدهور الرؤية الأفقية.

وتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء غدا الأبعاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية .

 

 

 


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