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ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 619 جنيها للجرام

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:24 م
ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 619 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى مصر بقيمة جنيهين بمستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 4-12-2018 حيث سجل الذهب عيار 21 فى سوق الصاغة حوالى 619 جنيها للجرام.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-12-2018 فى مصر جاء نتيجة زيادة سعر الذهب عالمياً لترتفع الأوقية من 1238 دولار إلى 1241 دولار فى ظل اتجاه صعودى للذهب عالميا.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 :513 جنيها

عيار 21 : 619 جنيها

عيار 24 : 707.5 جنيه

الجنيه الذهب : 4952 حنيها

السعر العالمي: 1241 دولار

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها التداول فى السوق.

وأسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.


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