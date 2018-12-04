ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 617 جنيها للجرام

كتب- إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة جنيهين بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 4-12-2018 حيث سجل الذهب عيار 21 في سوق الصاغة حوالى 617 جنيها للجرام.

صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-12-2018 فى مصر، جاء نتيجة زيادة سعر الذهب عالمياً لترتفع الأوقية من 1230 دولار إلى 1238 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 528.85 جنيه

عيار 21 : 617 جنيها

عيار 24 : 705.15 جنيه

الجنيه الذهب : 4936 حنيها

السعر العالمي : 1238 دولار

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.