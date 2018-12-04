video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد الصناعات يقدر حجم الاقتصاد الخفى بـ4 تريليون جنيه بعد التعويم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:16 ص
اتحاد الصناعات يقدر حجم الاقتصاد الخفى بـ4 تريليون جنيه بعد التعويم محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات
كتبت- منى ضياء
إضافة تعليق

قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، حجم السوق الموازى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى بحوالى 4 تريليون جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أى ما يزيد عن 7 تريليون جنيه، طبقا لأحدث تقديرات بعد تحرير سعر الصرف.

وأشارت الدراسة إلى أنه فى حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% من هذه التعاملات، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه.

وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية 2018/2019 إيرادات ضريبية بقيمة 770.3 مليار جنيه، لكل أنواع الضرائب سواء الدخل أو القيمة المضافة أو الجمارك أو العقارية.

وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، فى تصريحات لليوم السابع، أن الدراسة بدأ إعدادها منذ عام 2008، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمى ليس هو الباعة الجائلين، وإنما هناك حجم هائل من التداولات والعمليات التجارية التى تتم نقدا بالكاش، دون أن تكون المعاملات مسجلة.

وأشار البهى إلى أن مصر بها حوالى 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير ويتداول بها يوميا مبالغ هائلة بدون أى أوراق، كما أن هناك ظاهرة اصطناع الفواتير وتسويق الدفاتر بقيم تقل عن 10% من قيمة السلعة بالنسبة للاستيراد، ثم بيع السلعة للجملة والتجزئة بدون قيمة حقيقية.

وتابع البهى أنه لوحظ قيام الجهات غير الرسمية بدفع مبالغ أكبر من قيمة الضرائب التى كان سيدفعها إذا كان رسميا، ممثلة فى الرشاوى لجهات مختلفة لاستمرار عمله.

وحددت الدراسة مجموعة من المقترحات للتعامل مع الظاهرة، تتمثل فى إنشاء المجلس الأعلى للضرائب من الخبراء، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة عامة، وتعديل قانون القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة وإزالة التشوه ببعض سلع الجدول لعدم الطعن بعدم دستوريتها وإعفاء مستلزمات كل ما لها علاقة بصناعة الدواء أسوة بالمنتج التام، وإقرار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر بصرف النظر عن العائد فى البداية والهدف هو نشر الثقافة الضريبية.

كما أوصت الدراسة بإصدار تشريع يجعل ماكينات عد النقدية المحتوية على قرص مدمج شرط ترخيص أماكن ببيع التجزئة والخدمات اعتماد أى مستند يدل على التعامل حتى وإن لم يكن فاتورة ضريبية بشكلها الحالى اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية مما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى، واعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية مما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى، وإعادة تفعيل شعبة الحصر لتسجيل جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية حيث المواطن على الحصول على فاتورة لمشترياته من خلال وسائل الإعلام حيث لا يوجد سعرين لسلعة واحدة إذا أحدهما يورد الضريبة والأخر يحصل عليها لنفسه.

وطالبت بإحياء مشروع السجل لتسجيل الثروة العقارية حيث عدد الأبنية فى مصر يتجاوز 29 مليون مبنى المسجل منها لا يزيد عن 15% وهذا من شأنه أن يحصر الثروة العقارية ويحقق عائد للدولة من ضريبة التصرفات وتعظيم العائد فى حالة إعادة البيع بالعقود الرسمية وقصر التعامل مع الخدمات بمستند التسجيل لجميع المساكن.

وانتهت الدراسة إلى أن أحد أسباب نمو الاقتصاد الموازى هو التعامل الكاش، ومن هنا يجب وضع ضوابط ومحددات للتعامل الكاش ووضع سياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل النقدى خطوة جيدة إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، والدفع الإلكترونى من خلال فتح حسابات بنكية وهذا يساعد على الاستفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية والحد من الممارسات غير الشرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصناعة: مشروع قانون المشروعات الصغيرة يضم حوافز للاقتصاد غير الرسمى

طلب إحاطة للحكومة بسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمى

"بضاعة الفيسبوك اللى ما يشترى يتفرج".. موقع التواصل تحول إلى منصة لتسويق المنتجات بعيدًا عن الرقابة على جودتها.. وأصبح ملاذًا آمنًا لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى للهروب من الضرائب.. ولا ضمانات تحمى حقوق المستهلكين

اخبار الاقتصاد

اتحاد الصناعات

لجنة الضرائب

الاقتصاد غير الرسمى

الاقتصاد الخفى




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة