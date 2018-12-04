إصلاح عطل بقطار مميز بجزيرة شندويل.. ومصرع طفلة صدمها قطار ركاب بجرجا

سوهاج محمود مقبول

تمكن مسئولو هيئة السكة الحديد بسوهاج، من إصلاح عطل فنى بجرار القطار المميز سوهاج المنيا، عقب توقفه فور وصوله محطة سكة حديد جزيرة شندويل، دائرة مركز جزيرة شندويل دون حدوث تأخر لأى رحلة من الرحلات الأخرى.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد جزيرة شندويل بتعطل القطار رقم 167 مميز سوهاج – المنيا عقب وصوله لرصيف المحطة.

بالانتقال والفحص تبين تعطل القطار المشار إليه، بسبب عطل فنى بالجرار، قام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة "55" دقيقة لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات، تم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطار ولحين استئناف رحلته.

على جانب آخر، اصطدم القطار رقم 733 ركاب قنا – سوهاج بالطفلة شهد ح م ع 3 سنوات وتقيم بدائرة مركز جرجا حال لهوها علي شريط السكة الحديد مما أدي لوفاتها وبسؤال جدها محمد ع خ يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بإصابتها " كسر بقاع الجمجمة وبتر بالساق اليسري " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة عقب إنتداب الطب الشرعى.