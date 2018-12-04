video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فى مدغشقر 19 ديسمبر الجارى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:02 م
إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فى مدغشقر 19 ديسمبر الجارى صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
أنتاناناريفو (أ ش أ)
إضافة تعليق

تنظم السلطات فى مدغشقر عملية الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى 19 ديسمبر الجارى، حيث حصل المرشح الرئاسى أندرى راجولينا لأول مرة فى الجولة الأولى فى 7 نوفمبر الماضى على 39.23% من الأصوات متقدما على منافسه مارك رافالومانانا، والذى حصل على 35.35% من إجمالى الأصوات.

وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الثلاثاء، أن أقل من 4% من نسبة فرز الأصوات تفصل بين المرحشين، فيما بلغت نسبة مشاركة الناخبين فى 7 نوفمبر الماضى نحو 54%.

وكان هيرى راجاوناريمامبيانينا رئيس مدغشقر قد أقر بهزيمته فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بعدما احتل المركز الثالث فى الجولة الأولى من التصويت، حيث أشارت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا إلى أنه لم يحصل إلا على 82ر8% من الأصوات فى الجولة الأولى.

يذكر أن بيانات المفوضية الانتخابية فى مدغشقر أظهرت مؤخرا أن هناك نحو 10 ملايين ناخب مسجل فى الدولة، التى يبلغ تعدادها 25 مليون نسمة.. فيما لا يتوقع كثير من المحللين فوز أى مرشح من الجولة الأولى.. وهناك 36 مرشحا فى المجمل، بينهم ثلاثة سياسيين بارزين لإدارة شؤون دولة، تنافسوا خلال الجولة الأولى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مدغشقر الجديد بالإنابة يتولى مهام منصبه

مدغشقر

انتخابات مدغشقر

الانتخابات الرئاسيه فى مدغشقر

انتخابات الرئاسه بمدغشقر




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة