إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فى مدغشقر 19 ديسمبر الجارى

أنتاناناريفو (أ ش أ)

تنظم السلطات فى مدغشقر عملية الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى 19 ديسمبر الجارى، حيث حصل المرشح الرئاسى أندرى راجولينا لأول مرة فى الجولة الأولى فى 7 نوفمبر الماضى على 39.23% من الأصوات متقدما على منافسه مارك رافالومانانا، والذى حصل على 35.35% من إجمالى الأصوات.

وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الثلاثاء، أن أقل من 4% من نسبة فرز الأصوات تفصل بين المرحشين، فيما بلغت نسبة مشاركة الناخبين فى 7 نوفمبر الماضى نحو 54%.

وكان هيرى راجاوناريمامبيانينا رئيس مدغشقر قد أقر بهزيمته فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بعدما احتل المركز الثالث فى الجولة الأولى من التصويت، حيث أشارت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا إلى أنه لم يحصل إلا على 82ر8% من الأصوات فى الجولة الأولى.

يذكر أن بيانات المفوضية الانتخابية فى مدغشقر أظهرت مؤخرا أن هناك نحو 10 ملايين ناخب مسجل فى الدولة، التى يبلغ تعدادها 25 مليون نسمة.. فيما لا يتوقع كثير من المحللين فوز أى مرشح من الجولة الأولى.. وهناك 36 مرشحا فى المجمل، بينهم ثلاثة سياسيين بارزين لإدارة شؤون دولة، تنافسوا خلال الجولة الأولى.