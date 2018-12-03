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6 فبراير.. الحكم على 4 من عناصر الإخوان المتهمين بحرق كنيسة مارى جرجس

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:36 م
6 فبراير.. الحكم على 4 من عناصر الإخوان المتهمين بحرق كنيسة مارى جرجس هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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حجزت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين  الحكم  4 من عناصر الإخوان متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج، إلى جلسة  6 فبراير القادم ، وهم " ناصر.ح" و" فتيحة .ع" "و" والسيد.ع" و"عصمت .ف".

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين 

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، بتهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه.

ومن جانب آخر، قررت محكمة جنايات سوهاج تأجيل محاكمة المتهم"خلف.ع" من عناصر الاخوان ومقيم بدائرة مركز أخميم الى جلسة 3 فبراير لسماع مرافعة الدفاع.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم بدائرة مركز اخميم تهمة الانضمام الى جماعة إرهابية هدفا تكدير السلم العام وتكدير الأمن العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.


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