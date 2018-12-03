10 معلومات عن معرض الأمن والدفاع "ايدكس 2018".. أبرزها عدد الحضور

ينطلق اليوم، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "ايدكس 2018"، بمركز المعارض الدولية فى التجمع الخامس، حيث يرصد "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المعرض.
1- معرض ايدكس تنظمه القوات المسلحة مع شركة عالمية فى تنظيم المعارض الدولية
2- يقام فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر
3- يقام بمركز المعارض الدولية فى 3 صالات عرض كبيرة
4- يحضره أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف دول العالم
5- يشارك فى المعرض 373 شركة عالمية متخصصة فى مجالات الدفاع والأمن
6- يشارك فيه 56 وفدا رسميا يمثلون 41 دولة
7- يحضر المعرض أكثر من 10 وزراء دفاع و8 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربى
8- يتضمن المعرض 7 أجنحة رئيسية بالإضافة للجناح المصرى
9- يعقد فى المعرض العديد من صفقات التسليح ومذكرات التفاهم المشترك
10- المعرض يقام فى مصر كل عامين بداية من 2020
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