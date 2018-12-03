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10 معلومات عن معرض الأمن والدفاع "ايدكس 2018".. أبرزها عدد الحضور

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:41 ص
10 معلومات عن معرض الأمن والدفاع "ايدكس 2018".. أبرزها عدد الحضور معرض ايدكس 2018
كتب زكى القاضى
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ينطلق اليوم، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "ايدكس 2018"، بمركز المعارض الدولية فى التجمع الخامس، حيث يرصد "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المعرض.

 

1- معرض ايدكس تنظمه القوات المسلحة مع شركة عالمية فى تنظيم المعارض الدولية

 

2- يقام فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر

 

3- يقام بمركز المعارض الدولية فى 3 صالات عرض كبيرة

 

4- يحضره أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف دول العالم

 

5- يشارك فى المعرض 373 شركة عالمية متخصصة فى مجالات الدفاع والأمن

 

6- يشارك فيه 56 وفدا رسميا يمثلون 41 دولة

 

7- يحضر المعرض أكثر من 10 وزراء دفاع و8 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربى

 

8- يتضمن المعرض 7 أجنحة رئيسية بالإضافة للجناح المصرى

 

9- يعقد فى المعرض العديد من صفقات التسليح ومذكرات التفاهم المشترك

 

10- المعرض يقام فى مصر كل عامين بداية من 2020

 

 

 

 

 


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