وزير الكهرباء يستقبل وفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فابيو جرازى Fabio Grazi المدير الجديد لفرع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر والوفد المرافق له وذلك لدعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والوكالة ، بحضور سفير فرنسا بالقاهرة وعدد من قيادات القطاع .

أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة بين القطاع والوكالة الفرنسية للتنمية حيث تعد مشاركة الوكالة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.

ومن جانبه أشاد Fabio Grazi مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية بعمق العلاقات والشراكة القوية بين الوكالة والحكومة المصرية وخاصة قطاع الكهرباء ، مشيداً بإنجازات القطاع وخاصة خلال الأربع سنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها ، وكذلك برامج الإصلاح الإقتصادى .

وأعرب مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية عن إستعداد الوكالة لتقديم كافة وسائل الدعم للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس .

واستعرض الدكتور شاكر استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال ، مؤكداً أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

وأوضح الدكتور شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة تطوير شبكتى النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة، وما يتصل بهذه المنظومة من شبكات ومراكز تحكم.

وقد ألقى الدكتور شاكر الضوء على إهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً الربط مع السودان ، .كما يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية ، وتم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.

ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية).

وفى إطار التحول من المنظومة التقليدية إلى منظومة أكثر تكنولوجيا وأكثر دقة فى حساب استهلاك الكهرباء وتحصيلها أوضح شاكر أنه يتم التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع حيث تم تركيب 6,6 مليون عداد حتى أكتوبر 2018 ، وحول العدادات الذكية جـــارى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بنطـــاق 6 شركات توزيع يتم الإنتهاء منها فى الربع الأول من العام القادم.

وأعرب مدير الوكالة عن اهتمام الوكالة للمساهمة الفعالة للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تدعيم شبكة التوزيع، والتوسع فى آليات مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يقوم بتفيذها القطاع ، ومراكز التحكم فضلاً عن العدادات الذكية.

وأكد شاكر أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وتوفير التمويل اللازم لمشروعاته ، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة ، مؤكداً على استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.