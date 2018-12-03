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ننشر صور حادث الطريق الشرقى بمحافظة بنى سويف

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:45 ص
ننشر صور حادث الطريق الشرقى بمحافظة بنى سويف حادث تصادم الطريق الصحراوى ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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حصلت اليوم السابع، على عدد من الصور الأولية لحادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، نتيجة الشبورة المائية، مما أسفر عن إصابة 26 مصابا و4 وفيات.

 

وقامت 15 سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم.

 

وكانت قيادات المحافظة انتقلت إلى الطريق لمتابعة الحادث والاطمئنان على المصابين وتوفير كافة الرعاية لهم.

 

أحدى السيارات المهشمة بحادث بنى سويف
إحدى السيارات المهشمة بحادث بنى سويف

 

تهشم أحد السيارات بحادث الطريق الصحراوى ببنى سويف
تهشم أحد السيارات بحادث الطريق الصحراوى ببنى سويف

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث الطريق الصحراوى ببنى سويف
حادث الطريق الصحراوى ببنى سويف

 


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