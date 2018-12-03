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نقيب الصيادلة: جمعية 14 مايو الماضى محصنة بحكم محكمة النقض.. ورأى المفوضين استشارى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:16 م
نقيب الصيادلة: جمعية 14 مايو الماضى محصنة بحكم محكمة النقض.. ورأى المفوضين استشارى الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس إتحاد الصيادلة العرب، أن ما أثير اليوم حول قرار هيئة مفوضى الدولة  ،  الذي يوصى بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو الماضى ، هو رأى استشاري وغير ملزم، مشيرا إلى أن الجمعية بالفعل تم الطعن عليها أمام محكمة النقض التي حكمت بصحة انعقاد الجمعية العمومية، وايضا القرارات.
 
وأكد عبيد، فى بيان صحفى ،  أن جمعية 14  / 5 / 2018  هى محصنة بحكم المحكمة، خاصة أن المادة 34 من قانون النقابة  ،  ينص على أن محكمة النقض هى صاحبة الولاية وكذلك القرارات، ونحن أمام رأى وهذا الرأي لا يعبر أبدا عن حكم قضائي ، مضيفا  أن ما يقال من المعزولين، هدفه إثارة وزعزعة استقرارالنقابة مناشدا الجميع بعد الإنسياق ورائه . 
 
 
 
 

 

 


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