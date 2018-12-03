video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ميليشيا الحوثي ترفض تسليم قائمة باسماء الجرحي للعلاج في السويد

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:01 ص
ميليشيا الحوثي ترفض تسليم قائمة باسماء الجرحي للعلاج في السويد حوثيون
أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي رفضت تسليم قائمة باسماء من سيتم نقلهم من الجرحي إلي السويد للعلاج مما يثير مخاوف بشأن تهريب عناصر من الحرس الثوري الإيراني وسط الجرحى.

 

وذكرت المصادر، طبقا لقناة العربية الإخبارية الليلة، أن ميليشيا الحوثي تضع عراقيل أمام مشاركتها في المفاوضات المزمع عقدها في السويد بشأن اليمن، مشيرة إلي أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي وافقا على طلب الجماعة الإنقلابية نقل جرحاهم إلى السويد للعلاج ولكنهم يرفضون الكشف عن الاسماء.

 

وفي السياق ذاته، قالت مصادر إنه في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر حكومية يمنية تأجيل انطلاق المحادثات إلى السادس من الشهر الحالي بدلا من الرابع، كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية أن المفاوضات لم يحدد موعدها بعد، مشيرة إلى أن الترتيبيات جارية لهذا الحدث.

 

وتماطل الميليشيا الحوثية في الاستجابة لطلب الحكومة الشرعية بحضور الانقلابيين إلى ستوكهولم قبل توجه الوفد الحكومي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير اليمن: التعليم فى المنطقة العربية يعانى أزمات كبيرة

المشرف على مركز الملك سلمان: السعودية ودول التحالف ترفض استغلال الوضع الإنسانى لتحقيق مكاسب وتؤكد دعمها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.. مسئول أممى: المملكة والإمارات قدمتا 930مليون دولار لصندوق دعم اليمن..صور

التحالف العربى يرصد سقوط صاروخ باليستى فى البحر أطلقه الحوثيون تجاه اليمن

الأمم المتحدة: لا يمكن حل الأزمة فى اليمن إلا سياسيا

الحوثيون

اليمن

ميليشيا الحوثى

السويد

التحالف العربى




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة