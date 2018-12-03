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مدونة بريطانية باسم شركة طارق موافى للدرجات البخارية تكشف فساد عائلته

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:17 م
مدونة بريطانية باسم شركة طارق موافى للدرجات البخارية تكشف فساد عائلته جانب من المدونة
كتب – أحمد علوى
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دشن مدون بريطانى مدونة بنفس اسم شركة رجل الأعمال "طارق موافى" Power off road، من أجل فضح فساد شركة عائلته التى اعتادت عمليات النصب والاحتيال على البريطانيين.

 

وقال المدون هيلى مان: "لقد بدأت هذه المدونة لأن العديد من الأشخاص كانوا يسألون من يملك Power Off Road؟ تم حذف مشاركاتى على مواقع P-O-R عن المصدر، أيضًا لأنهم رفضوا تأكيد من يملك الشركة فإليكم الآتى: هم لا يضعون اسمهم التجارى الصحيح على وثائقهم، وعندما اتصلت بخدمة بدعم العملاء قيل لى ليس من سياسة الشركة الكشف عن اسم المالك".

 

وأوضح المدون البريطانى قائلا: "حسب فهمى إذا كنت تاجرا فرديًا، فالمطلب القانونى هو وضع اسمك وكيانك التجارى فى وثائق العمل والفواتير وغير ذلك، يمكننى أن أذكر أن اسم مالكى الشركة Power off Road هو آدم موافى نجل صاحب الشركة الرئيسى طارق موافى".

 

وقال هيلى مان: "دفعت ثمن دراجة نارية من نوع Rampage 125 ولم تأت الدراجة أبداً. الأمر المضحك كان أنه على الرغم من أن الدراجة التى طلبتها لم تصل، إلا أن الشركة لديها بعضا منها فى غرفة العرض وأخبرونى فى مارس، أنه إذا كنت مستعدًا لدفع مبلغ إضافى يمكن أن أحصل على واحدة. طلبت استرداد نقودى، وهنا بدأت سلسلة طويلة من تكتيكات التأخير التكتيكات ولكن لم أحصل على أموال. ثم بدأت دعوى قضائية وحصلت بالفعل على أموالى أخيرًا".


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