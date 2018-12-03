محسن عادل: توقيع اتفاق المنطقة الحرة بمحافظة المنيا خلال أيام

كتب هانى الحوتى

ناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة فى ختام مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس "CEOs THOUGHTS" فرص وتحديات 2019، الذي تنظمه " المال جي تي إم " تحديات النمو الصناعي، وخطوات لتحريك عجلة الصادرات،

وفي الوقت الذى تسعي فيه الحكومة لتحقيق طفرة في معدلات النمو الصناعي والتجارة الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين، تواجه تلك القطاعات عددا من التحديات أبرزها ارتفاع التكلفة الإنتاجية وزيادة الأسعار فضلا عن تحديات أسعار الطاقة، واستمرار نقص الأراضي الصناعية وكذلك الأراضي جاهزة المرافق اللازمة لإقامة أسواق منتظمة وسلاسل تجارية ومناطق لوجيستية في المحافظات.

وتناولت محاور الجلسة الوضع الحالي للمصانع المحلية، وهل تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية أم لا، ومدى تأثير الإجراءات الإصلاحية مثل تعويم الجنيه وزيادة أسعار المياه والطاقة )بترول وكهرباء( علي التكلفة الإنتاجية والسعر النهائي للمستهلك.

كما تطرقت الجلسة التى أدارها حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال ، رئيس مجلس إدارة شركة المال جي.تي.إم إلى سيناريوهات تعامل الشركات مع الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة خلال 2019 ، وهل تنتظر الأسواق موجة تضخمية جديدة وهل خفف قانون الرخص الصناعية الجديد من أزمة الروتين والبيروقراطية في منح التراخيص والتي كانت تستمر لسنوات طويلة.

ودار النقاش حول أول خريطة للاستثمار الصناعي أطلقتها الحكومة نوفمبر الماضي تضم أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية فى 8 قطاعات صناعية فى 27 محافظة، ومدى استفادة وإقبال القطاع الخاص منها، في ظل عدم وجود حوافز مرتبطة بالخريطة، ومدى إمكانية ما خططته الحكومة لزيادة الصادرات بنسبة 10 % سنويا، وهل استفادت الصادرات من قرار تحرير سعر الصرف، وما التحديات المواجهة لتنمية التجارة الداخلية خلال الوقت الحالي؟ ومدي توافر الأراضي كاملة المرافق لإقامة المراكز

والسلاسل التجارية في المحافظات؟ وأثر ارتفاع معدل التضخم علي حجم الطلب، ومدى تأثر مبيعات السلاسل التجارية، و سيناريوهات التعامل مع أي زيادة مرتقبة في أسعار السلع.

وتحدث خلال الجلسة محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متحدثًا رئيسيًّا، بالإضافة إلى كريم نجار ، رئيس مجلس إدارة شركة "كيان" للتجارة و الاستثمار، وهانى أمان ، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان ، وهانى قسيس ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة و التجارة "منترا" ود. وليد جمال الدين - رئيس شركة مودرن للمواد العازلة، وتامر الكحكي، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بمجموعة أولاد رجب، باسل شعيرة رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس .

قال محسن عادل، إن الهيئة العامة للاستثمار بصدد توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة لإنشاء المنطقة الحرة بمحافظة المنيا والمتخصصة في صناعة النسيج، مؤكدًا أن هناك جهات من بنجلاديش والصين وغيرهما من الدول الرائدة في صناعة النسيج تسعى للاستثمار فى المنطقة الحرة بالمنيا ، مشيرا الى أن الهيئة تسعى جاهدة للتحول للنظام الإلكترونى لميكنة جميع أعمال المناطق الحرة تسهيلا على المستثمرين ومن المقرر تفعيله خلال الربع الثانى من العام المقبل.

كما أعلن أن الهيئة تعمل حاليًا على إطلاق 4 مناطق حرة عامة موزعة على مدينة بنها وستكون مخصصة للصناعات الغذائية، والثانية بمنطقة السباعية بأسوان وستكون على مساحة 5 آلاف فدان ومخصصة في صناعة الفوسفات ، مضيفا أن المنطقة الثالثة تقع فى مدينة ميت غمر وستكون متخصصة فى صناعة الألومنيوم، أما الرابعة فستقع بمدينة الصف في الجيزة.