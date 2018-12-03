محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير المشروعات بالشركة الوطنيه للمقاولات لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، اليوم الإثنين، العميد مهندس محمد عبد العزيز، مدير مشروعات جنوب سيناء، في إطار المتابعة الدوريه للموقف التنفيذي للمشروعات على أرض جنوب سيناء.

واستمع المحافظ، لتقرير مفصل عن موقف تنفيذ مشروعات إقامة سدود بمدن المحافظة للحماية من أخطار السيول بتكلفة 240 مليون جنيه،وأيضا الموقف التنفيذي لأستكمال أعمال متحف شرم الشيخ بتكلفة تقديرية قدرها 300 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من معظم أعمال السدود الخاصة بحماية المحافظة من أخطار السيول وتخزين كميات مياه صالحه للزراعه بتلك المناطق النائية.