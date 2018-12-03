video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير المشروعات بالشركة الوطنيه للمقاولات لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات بجنوب سيناء

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:45 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير المشروعات بالشركة الوطنيه للمقاولات لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات بجنوب سيناء جانب من اللقاء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، اليوم الإثنين، العميد مهندس محمد عبد العزيز، مدير مشروعات جنوب سيناء،  في إطار المتابعة الدوريه للموقف التنفيذي للمشروعات على أرض جنوب سيناء.
 
 
واستمع المحافظ، لتقرير مفصل عن موقف تنفيذ مشروعات إقامة سدود بمدن المحافظة للحماية من أخطار السيول بتكلفة 240 مليون جنيه،وأيضا الموقف التنفيذي لأستكمال أعمال متحف شرم الشيخ بتكلفة تقديرية قدرها 300 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من معظم أعمال السدود الخاصة بحماية المحافظة من أخطار السيول وتخزين كميات مياه صالحه للزراعه بتلك المناطق النائية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال إنشاء ميدان أفريقيا بشرم الشيخ

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مدينة شرم الشيخ




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة