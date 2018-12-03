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محافظ المنوفية يوجه المجلس التنفيذى بضرورة إزالة التعديات على الأراضى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:20 م
محافظ المنوفية يوجه المجلس التنفيذى بضرورة إزالة التعديات على الأراضى جانب من الاجتماع
المنوفية - محمود شاكر
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ترأس اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعه الاول  بالمجلس التنفيذى بحضور الدكتور ايمن مختار سكرتير عام المحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ومدير إدارة المرور ونائب مدير الامن و المستشار العسكرى ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية ورئيس شركة الكهرباء وشركة غاز مصر ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة متابعة سير العمل داخل المصالح الحكومية والمرور يوميا وكذا نظافة المدن والقري والميادين العامة ونقل القمامة يوميا من المدن والقري الى أماكن التجمع أولا بأول وتجميل الميادين العامة .

كما أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الازالات بالمهد لكافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك  الدولة كافة وكذلك إزالة كافة الاشغالات من الشوارع بالمدن ومن على الأرصفة لسهولة حركة المرور داخل المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق مع إلزام جميع المحلات والمقاهى بوضع كاميرات لضمان النظام الامنى والحماية .

وقد شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى للاستعداد لموسم الأمطار وتسليك بلاعات الصرف الصحى لتصريف المياه وتجهيز مواتير شفط المياه فى حالة سقوط أمطار .

كما وجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطرى والوحدات المحلية بالترصد لفيروس انفلونزا الطيور بدائرة المحافظة واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة فى هذا الخصوص حفاظا على أرواح المواطنين وكذا تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحيتها للحفاظ على أرواح المواطنين .

ووجه مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمصادرة المعديات الغير مرخصة والغير مطابقة للمواصفات حفاظا على أرواح المواطنين ، وضرورة تطهير الترع ودفع المياه الى نهايات الترع لرى الاراضى الزراعية مع رفع ناتج التطهير أولا بأول من داخل الكتلة السكنية ، ووجه مدير مديرية التموين بتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود واسطوانات الغاز والرقابة على التوزيع مع دفع كميات اضافية من اسطوانات الغاز بالقري والمدن مع تكثيف الحملات والمتابعة على المخابز للتاكيد على مطابقة رغيف الخبز للوزن والمواصفات وخاصة المخابز بالقري.


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