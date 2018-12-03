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محافظ القليوبية: إزالة 3308 حالة تعدى على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:59 م
محافظ القليوبية: إزالة 3308 حالة تعدى على الأراضي الزراعية خلال أسبوع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على مدار الساعة سير العمل في ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدأت الاثنين الماضي، وتستمر 10أيام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

 

وأشار المحافظ، إلى أنه تمت إزالة 553 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة  55556 متر مربع، في اليوم الثالث من أعمال الحملة المشتركة بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

وأوضح، أنه بلغ إجمالى ما تم ازالته على مدار الـ 7 أيام الماضية يبلغ 3308 حالة بمساحة 358194 م2 بمدن وقرى المحافظة، وكانت الإزالات مكونة من ملاعب وأسوار ومبانى خفيفة ومبانى الخرسانية وتشوينات مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

ووجه المحافظ، بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.

 

واستطرد، أنه كلف رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت ازالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.

 

ومن الجدير بالذكر ان المحافظة قد قامت خلال النصف الاول من شهر نوفمبر بإزالة 3186 حالة بمساحة 77 فدان وذلك في اكبر حملة تقوم بها المحافظة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية.

 

 

 
 

 

 


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التعديات على الأراضي الزراعية

الاراضي الزراعية




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