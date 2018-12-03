مثول 139 شخصا أمام العدالة بعد مظاهرات "السترات الصفراء" فى فرنسا

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أعلنت النيابة العامة فى العاصمة الفرنسية "باريس" أن 139 شخصا سيمثلون امام العدالة، كما تم تمديد احتجاز 111 آخرين لفترة اطول لدى الشرطة وذلك بعد اندلاع أعمال عنف أول امس /السبت/ فى باريس على هامش مظاهرة "السترات الصفراء".

وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم /الاثنين/ أن تقرير جديد افاد بأن أعمال العنف التى وقعت فى عطلة نهاية الأسبوع أسفرت عن احتجاز 363 شخصا بينهم 32 قاصرا.. مضيفا أنه سيتم محاكمة العشرات من المشتبه بهم في باريس في جلسات استماع حيث تضاعف العدد للتعامل مع التدفق الكبير.