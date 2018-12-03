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لافروف: بوتين أخبر ماكرون وميركل بتفاصيل واقعة "كريتش" واستفزاز أوكرانيا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:24 ص
لافروف: بوتين أخبر ماكرون وميركل بتفاصيل واقعة "كريتش" واستفزاز أوكرانيا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الأحد، إن الرئيس فلاديمير بوتين أوضح لزعيمى فرنسا وألمانيا موقف بلاده من واقعة مصادرة بلاده سفن حربية أوكرانية فى مضيق كريتش.

وقال لافروف ، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية ، إن بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة العشرين فى بوينس آيرس ، أوضح شخصيا كيف حدثت الواقعة وكيف خططت أوكرانيا لهذا الاستفزاز وحاولت تنفيذه وكيف تصرف خفر السواحل الروسى بشكل مسؤول وأدوا واجبهم فى محاولة تجنب أى حوادث غير مرغوب فيها.

وأضاف " لسوء الحظ حاول المحرضون من جهاز الأمن الأوكرانى فعل ما بوسعهم لتنفيذ الأوامر التى وجدت فى رسالة نصية تم العثور عليها عندما صعدت قوات الحدود الروسية على متن السفن ، وجاء فى هذه الرسالة بوضوح أنهم سيدخلون سرا المياه المحايدة دون أى ربان أو إخطارات والمرور تحت جسر القرم عبر مضيق كريتش إلى أزوف ، والرئيس بوتين أخبر شخصيا المتحاورين معه (ماكرون وميركل) عن هذه التفاصيل".

فى 25 نوفمبر الماضى انتهكت 3 سفن حربية أوكرانية قواعد المرور بالمياه الإقليمية الروسية فى مسارها إلى البحر الأسود وبحر أزوف، ما دفع الجانب الروسى لاستخدام الأسلحة لإجبار السفن على التوقف ما أسفر عن إصابات طفيفة بثلاثة جنود أوكرانيين، وتم احتجاز السفن فى مضيق ميناء كريتش وفتح قضية بانتهاك الحدود.

 


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