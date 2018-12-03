فيديو وصور ..فريق الصم والبكم ينشدون بلغة الإشارة "بحبك يامصر" ببورسعيد

شهد قصر ثقافة بورسعيد فريق الصم والبكم ينشدن بلغة الإشارة "بحبك يا مصر" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد عقب ختام مؤتمر" قضايا ومشكلات ذوى الإعاقة بين الواقع والمامؤل" الذى عقد تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى .

وتناول المؤتمر عرض الفيلم التسجيلى " المعاقون شركاء فى التنمية " ثم الفقرة الفنية لفريق الصم والبكم ثم جلسة إستماع لذوى الإعاقة وتكريم المشاركون فى الجلسات البحثية التى تناولت دور الفن فى تحسين بعض المهارات الحياتية والسلوكية وتاثير الضغوط الحياتية على المكفوفين فى ضوء الممارسة العامة للخدمة الإجتماعية .

ومن جانبه أكد الدكتور مهدى القصاص رئيس المؤتمر لـ "اليوم السابع" أن المؤتمر ناقش 3 محاور تحديات الإعاقة والإعاقات الإنمائية وتكنولوجيا التعليم النوعى لذوى الإعاقة .

وتابع : أن الإعاقة تعد إحدى المشكلات الاجتماعية التى تواجه المجتمعات على مستوى العالم فى ظل زيادة و ارتفاع نسبتها وهى قضية اجتماعية وأخلاقية تباينت النظرة إليها عبر التاريخ الإنسانى فضلا عن تباين أسلوب التعامل مابين الإهمال والرفض وصولا إلى القبول والتمكين .

وأشار القصاص أن النظرة تحولت من كونه فردا عاجزا إلى فرد لديه القدرات والطاقات التى يجب تنميتها وتوظيفها بما يعود على المعاق وأسرته ومجتمعه بالنفع فى ظل اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن 2018 عاما لذوى الاحتياجات .



































