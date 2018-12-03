فى يومهم العالمى.. 10 أرقام عن ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر

كتبت- هبة حسام

بالتزامن مع اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يحتفل به فى يوم 3 ديسمبر من كل عام، منذ سنة 1992 بهدف زيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم، ننشر أهم 10 أرقام عن ذوى الإعاقة فى مصر، طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا لنتائج التعداد السكانى لعام 2017.

1- شكلت نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة 2.61% من إجمالى عدد سكان مصر بدءاً من عمر 5 سنوات فأكثر.

2- تتركز أكبر نسبة لذوى الإعاقة بين من يعانون صعوبة المشى أو صعود السلالم وتبلغ 1.43%.

3- أقل نسبة لذوى الإعاقة بين من يعانون صعوبة التذكر أو التركيز بـ 0.56%.

4- بلغت نسبة ذوى الإعاقة بين الأطفال من عمر 5 إلى 17 عام نحو 1.50% من إجمالى عدد السكان فى تلك الفئة العمرية.

5- بلغت نسبة ذوى الإعاقة بين الشباب (18-29 سنة)، حوالى 1.48% من إجمالى عدد السكان فى تلك الفئة العمرية.

6- 53.9% من إجمالى ذوى الإعاقة، ذكور، مقابل 46.1% إناث.

7- 25.8% هى نسبة الأمية بين ذوى الإعاقة بدءا من عمر 10 سنوات فأكثر.

8- 5.4% من إجمالى ذوى الإعاقة، حاصلين على مؤهل جامعى فأعلى.

9- 50.8% من إجمالى ذوى الإعاقة مستفيدين فى التأمين الصحى بدءاً من عمر 5 سنوات فأكثر.

10- 38.4% من إجمالى ذوى الإعاقة "سنوات فأكثر" يستخدمون المحمول، و 11.9% منهم يستخدمون الحاسب الآلى.