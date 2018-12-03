طالب ثانوى بالمنصورة يتهم زميله بالتحرش الجنسى و11 آخرين بالتعدى عليه بالضرب

الدقهلية - شريف الديب

استمع مدير نيابة قسم ثان المنصورة، إلى أقوال الطالب "إياد ا م" بالصف الأول الثانوى، بمدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، بعد تعدى 12 طالبا من زملائه عليه بالضرب داخل المدرسة.

وأكد "إياد" فى أقوالة أن أحد المتهمين، والمشاركين فى الاعتداء عليه، تحرش به جنسيا، وحاولوا الاحتكاك به أكثر من مرة، وإثارة المشاكل معه، ولكنه كان يتحنبهم دائما، إلا إنهم مصرين على الإيذاء.

وكشف تقرير الكشف الطبى الموقع على الطالب، أنه مصابا بكدمات بمناطق مختلفة من الجسد.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بتحرير محضر رقم 14896جنح قسم ثان المنصورة من الطالب "إياد ا م" ضد 12 من زملائه بسبب الاعتداء عليه داخل المدرسة، وقدمت والدة الطالب بمذكرة، اتهمت فيها إدارة المدرسة بالإهمال، مؤكدة أن نجلها ذو طابع هادئ ويكره العنف، وتعرض للتنمر من قبل زملائه منذ بدء العام الدراسى.