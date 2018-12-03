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ضبط 60 سيارة ودراجات نارية بدون لوحات وتحصيل 59350 ألف جنيه غرامات بالغربية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:40 ص
ضبط 60 سيارة ودراجات نارية بدون لوحات وتحصيل 59350 ألف جنيه غرامات بالغربية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الغربية مصطفى عادل
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نفذت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، والمقدم أحمد زايد رئيس مباحث مرور الغربية، حملة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير.

 

أسفرت عن ضبط 60 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 279 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 148 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 892 مخالفة مقابل تحصيل 59350 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، والتحفظ على الدراجات والسيارات المضبوطة بحضانات المرور.

 


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