ضبط 18 طن أسمدة مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، ممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات وبالاشتراك مع مسئولى الرقابة على الإنتاج الحيوانى، حملة مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط المتجرين بالأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية مجهولة المصدر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "علاء ر ع ا" 27 سنة، لقيامه بالاتجار بالأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وتم ضبط "17.5 " طن رده مجهولة المصدر وماكينة خياطة وميزان كمبيوتر وكمية من الشكاير الفارغة.

وضبط "خالد م ع ا" 43 سنة سائق، لقيامه بالاتجار فى الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر وتم ضبط "12 " شيكارة أسمدة زنة الواحدة 50 كجم مجهولة المصدر، بإجمالى مضبوطات 600 كيلو جرام أسمدة بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.