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ضبط 17 تاجر مخدرات بطوخ وقليوب والعبور فى حملة أمنية بالقليوبية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:37 م
ضبط 17 تاجر مخدرات بطوخ وقليوب والعبور فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
كتبت - نيفين طه
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ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام بالقليوبية القبض على عدد من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة، أسفرت عن ضبط 17 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، وأحيل المتهمين للنيابة  التى تولت التحقيق .

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، بتكثيف الحملات الأمنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الأقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء. 

 واستهدفت حملات أمنية مدن طوخ ،وشبين القناطر والعبور، وشبرا الخيمة، وبنها، والخصوص، أسفرت عن ضبط 17 تاجر مخدرات بحوزتهم  كمية من المواد المخدرة المتنوعة، عبارة عن 700 جرام حشيش، و 200 قرص مخدر، و80جرام فودو، و90 جم استروكس، و300 جرام هيروين،  وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

 

 
 

 


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