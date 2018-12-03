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ضبط سائقين لحيازتهما حشيش قبل ترويجه على عملائهما فى قليوب

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:32 ص
ضبط سائقين لحيازتهما حشيش قبل ترويجه على عملائهما فى قليوب حشيش - صورة أرشيفية
كتب - نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على سائقين بكمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة مركز قليوب، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بتردد سائقين على دائرة المركز لترويج مخدر الحشيش على عملائهم باستخدام مركبة توك توك .

جرى العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد كمين وضبط كلا من " كريم ا ي" 30 سنة سائق، و "احمد ط " 28 سنة سائق، حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 550 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر، ومبلغ مالى 55 جنيه و 2 هاتف محمول، وسلاح أبيض مطواه، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6646 لسنة 2018م إدارى مركز قليوب، وتولت النيابة التحقيق.


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