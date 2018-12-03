ضبط ربة منزل هاربة من 45 حكما فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على ربة منزل هاربة من 45 حكما، وتم التحفظ على المتهمه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بضبط " م. إ. ع" 36 سنة، المقيمة بدائرة مركز شرطة بنها،والمطلوبة للتنفيذ عليها فى عدد 45 حكم حبس جزئى فى قضية "تبديد" بلغت سنوات الحبس على المذكورة سنة وشهرين، وقيمة الكفالات 1690 جنيها، تم التحفظ على المتهمه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.