video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط ربة منزل هاربة من 45 حكما فى حملة أمنية بالقليوبية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:00 م
ضبط ربة منزل هاربة من 45 حكما فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث القليوبية القبض على ربة منزل هاربة من 45 حكما، وتم التحفظ على المتهمه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بضبط " م. إ. ع" 36 سنة، المقيمة بدائرة مركز شرطة بنها،والمطلوبة للتنفيذ عليها فى عدد 45 حكم حبس جزئى فى قضية "تبديد" بلغت سنوات الحبس على المذكورة سنة وشهرين، وقيمة الكفالات 1690 جنيها، تم التحفظ على المتهمه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن القليوبية يضبط سائق بحوزته 224 طربة حشيش

اخبار عاجلة

اخبارمصر

اخبار القليوبيه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة