ضبط أوراق منسوبة للهيئات الحكومية بمنزل موظف ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ضبطت أجهزة الأمن ببنى سويف ، أوراق منسوبة لعدد من الجهات الحكومية تحمل ختم شعار الدولة داخل منزل موظف بإحدى الوحدات المحلية القروية شمال المحافظة .

وتلقى العميد عماد عبدالوهاب ، مفتش مباحث الأحو ال المدنية لشمال الصعيد ، معلومات تفيد بوجود أوراق منسوبة للجهات الحكومية والمؤسسات والجامعات للراغبين فى استخدامها فى العمل أو السفر للخارج وغير ذلك ، بحوزة" ن س م " موظف بالوحدة القرية " بأنفسط " بمركز الواسطى ، وعقب تقنين الإجراءات قاد مفتش الأحوال المدنية و العقيد محمد هديب ، مدير إدارة أحوال بنى سويف حملة تم خلالها ضبط المتهم داخل منزله وعثر على شهادات ميلاد ووفاة وزواج وطلاق ، و قرارات فصل من الخدمة ، على بياض ، تحمل ختم شعار الدولة ، وشهادات لمدرسى واداريي الأزهر ، وعقود ايجارمزورة ، وأوراق تغيي مهنة للسفر إلى الخارج ، وشهادات تخرج منسوبة للجامعات .