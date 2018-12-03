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ضبط أوراق منسوبة للهيئات الحكومية بمنزل موظف ببنى سويف

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:29 م
ضبط أوراق منسوبة للهيئات الحكومية بمنزل موظف ببنى سويف حبس - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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ضبطت أجهزة الأمن  ببنى سويف ، أوراق منسوبة لعدد من الجهات  الحكومية   تحمل ختم شعار الدولة داخل منزل موظف بإحدى الوحدات المحلية القروية  شمال المحافظة  .

وتلقى العميد عماد عبدالوهاب  ، مفتش  مباحث الأحو ال المدنية لشمال الصعيد ،  معلومات تفيد بوجود أوراق منسوبة للجهات الحكومية  والمؤسسات والجامعات للراغبين فى استخدامها فى العمل أو السفر للخارج وغير ذلك ، بحوزة" ن س م " موظف بالوحدة  القرية " بأنفسط " بمركز الواسطى ، وعقب تقنين الإجراءات قاد مفتش الأحوال المدنية و العقيد محمد هديب ، مدير إدارة أحوال بنى سويف حملة تم خلالها ضبط المتهم داخل منزله وعثر على شهادات ميلاد ووفاة وزواج وطلاق  ، و قرارات فصل من الخدمة ، على بياض ، تحمل ختم شعار الدولة ، وشهادات لمدرسى  واداريي الأزهر ، وعقود ايجارمزورة ، وأوراق تغيي مهنة للسفر إلى الخارج ، وشهادات تخرج منسوبة للجامعات .

 

 

 

 

 


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