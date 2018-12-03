صور.. مدارس الخارجة بالوادى الجديد تحتفل باليوم العالمى للمعاق

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

شهد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، صباح اليوم الاثنين الموافق ٣ من ديسمبر ٢٠١٨ احتفالية " اليوم العالمى بالمعاق" بمدرستى ٦ أكتوبر الإبتدائية والزهور الإبتدائية بالخارجة، والدمج مع طلاب مدرسة التربية الفكرية بإدارة الخارجة التعليمية ودعوة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة تحت شعار طاقة لا إعاقة (كلنا نرى بعض) برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وسيادة اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد .

ويصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمى خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة .

تضمنت الاحتفالية فقرات فنية واستعراضية مقدمة من طلاب المدرستين والتى لاقت استحسان الجميع كما شهد الدكتور التداوى عقب انتهاء الحفل ورشة التربية الفنية المدمجة والتى تتضمن أعمال لذوى القدرات الخاصة ومدرسة ٦ أكتوبر .

وتم نقل الاحتفالية عبر سكايب لديوان المديرية بالإضافة الى جولة مرورية داخل الفصول التعليمية بالمدرسة وبروح الأب وببالغ السعادة قدم الحلوى بنفسه للأطفال لإضفاء البهجة والسرور على ابنائه التلاميذ .

وفى نهاية الاحتفال تحدث الدكتور التداوى مهنئا باليوم العالمى للمعاق وموجها شكره وتقديره لتعاون الجميع فى الاحتفال بهذا اليوم عن طريق الدمج والذى من شأنه إضفاء روح الندوة والإنسانية ونحو جيل افضل ومستقبل مشرق للطلاب .



وكيل تعليم الوادى الجديد باحتفالية اليوم العالمى للمعاق



وكيل تعليم الوادى الجديد باحتفالية اليوم العالمى للمعاق



وكيل تعليم الوادى الجديد باحتفالية اليوم العالمى للمعاق



وكيل تعليم الوادى الجديد باحتفالية اليوم العالمى للمعاق



وكيل تعليم الوادى الجديد باحتفالية اليوم العالمى للمعاق



وكيل تعليم الوادى الجديد باحتفالية اليوم العالمى للمعاق



وكيل تعليم الوادى الجديد باحتفالية اليوم العالمى للمعاق



وكيل تعليم الوادى الجديد باحتفالية اليوم العالمى للمعاق



وكيل تعليم الوادى الجديد باحتفالية اليوم العالمى للمعاق



وكيل تعليم الوادى الجديد باحتفالية اليوم العالمى للمعاق