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صور.. محافظ الغربية يشهد المباراة النهائية لمسابقة كأس المحافظة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:06 م
صور.. محافظ الغربية يشهد المباراة النهائية لمسابقة كأس المحافظة مسابقة كأس المحافظة
الغربية - مصطفى عادل
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شهد اللواء  هشام السعيد محافظ الغربية المباراة النهائية لمسابقة كأس محافظ الغربية لكرة القدم بين فريق طنطا أول وفريق بسيون المقامة على ملعب مركز شباب بسيون.

مسابقة كأس المحافظة (1)

وتأتى هذه المسابقة تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية أثناء جولته بمركز بسيون يوم 4/10/2018 بإقامة مسابقة كرة قدم بين جميع شباب المحافظة إيماناً منه بدور الشباب وضرورة رعايتهم فى كافة المجالات وخاصة المجال الرياضى.

مسابقة كأس المحافظة (2)

وأكد محافظ الغربية أن الرياضة هى مؤشر الحضارات ومقياس تقدم الأمم مشيراً أن هذه المسابقة تهدف إلى توطيد أواصر الصداقة بين الفرق المشاركة والتنافس الحر الشريف وأيضاً إستغلال طاقات الشباب بما هو نافع وتستهدف أيضاً الحفاظ على الشباب ومحاربة الأفكار المتطرفة.

مسابقة كأس المحافظة (3)

كما قدم محافظ الغربية الشكر لمديرية الشباب والرياضة على مشاركتها فى كافة الأنشطة والفاعليات على مستوى المحافظة مشيراً إلى إستمرار التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة فى كافة المجالات حيث ظهر ذلك جلياً من خلال الجولات المختلفة على المراكز والمدن.

مسابقة كأس المحافظة (4)

وخلال الإستراحة بين الشوطين تم تقديم عرض متميز من فريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة.

والجدير بالذكر أنه شارك فى هذه المسابقة 10 فرق على مستوى إدارات الشباب والرياضة بالمحافظة أى بما يعادل 200 شاب فوق 18 سنة.

وإنتهت المباراة النهائية بفوز فريق طنطا أول بهدف مقابل لاشئ وحصوله على المركز الأول وكأس البطولة وحصول فريق بسيون على المركز الثانى وحصول فريق كفر الزيات على المركز الثالث وفريق زفتى على المركز الرابع.

مسابقة كأس المحافظة (5)

وعقب المباراة سلم محافظ الغربية كأس البطولة لفريق طنطا أول كما كرم الأربع مراكز الأولى فى البطولة بميداليات وهدايا عينية.

وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر  لمحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية على المجهود المبذول لتنظيم الحدث والذى قام  بإهداء درع البطولة  المحافظ تقديراً لرعايته وإهتمامه لكافة الأنشطة الرياضية على مستوى المحافظة.

 

 


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