صور.. غرق شوارع زفتى بسبب كسر ماسورة بوسط المدينة

الغربيه محمد طارق

شهدت شوارع مدينة زفتي بمحافظة الغربية كسرا في ماسورة المياه الرئيسيه بشارع سعد زغلول أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، مما تسبب في غرق الشوارع وسط تجاهل من مجلس المدينة.

وقال هاشم شلبايه أحد المواطنين ل " اليوم السابع " أنهم فوجئوا منذ الصباح بوجود كسر في الماسورة الرئيسيه للمياه بالشارع الرئيسي مما تسبب في إعاقة حركة المواطنين وخاصة طلاب المدارس، فقاموا بالتوجه إلى مجلس مدينة زفتي لتقديم شكوى وإنقاذ الشارع من الغرق .

وأضاف أن المجلس تحرك بعد الشكوى بحوالي ساعتين مما جعل الأهالي قاموا بفتح جميع بيارات الصرف الموجوده بالشارع والتي اتضح أن معظمها مسدوده ولا تعمل .

ومن جانبه قام محمد بدر رئيس مجلس مدينة زفتي بتكليف هاني الكفافي مدير العلاقات العامه بالتوجه الفوري إلى مكان البلاغ والوقوف على خطوات تصليح الماسوره وتسيير حركة المواطنيين