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صور.. الرئيس الصينى يصل بنما لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون للاستثمار

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:00 ص
صور.. الرئيس الصينى يصل بنما لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون للاستثمار شى جينبينج الرئيس الصينى فى بنما
بنما (أ ف ب)
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وصل الرئيس الصينى شى جينبينج، مساء الأحد، إلى بنما لتوقيع سلسلة اتفاقيات تعاون، فى أول زيارة رسمية لمسؤول صينى إلى الدولة التى تقع فيها قناة تصل بين المحيطين الأطلسى والهادئ.

ووصل شى وزوجته بنغ لييوان فى الساعة 20,30 (1,30 ت ج) إلى مطار توكومين الدولى حيث كان فى استقبالهما رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا وزوجته لورينا كاستيلو.

وهذه أول زيارة رسمية لمسؤول صينى إلى بنما منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية فى 2017 عقب قطع بنما علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

وسيوقّع شى وفاريلا الإثنين خلال اجتماع فى قصر لاس غارثاس، مقرّ الحكومة البنمية، حوالى عشرين اتفاقية فى مجالات التجارة والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية ونقل المعرفة.

استقبال الرئيس الصينى فى بنما
استقبال الرئيس الصينى فى بنما

 

الرئيس الصينى يصل بنما
الرئيس الصينى يصل بنما

 

وصول الرئيس الصينى لبنما
وصول الرئيس الصينى لبنما

 

 


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