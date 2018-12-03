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صحيفة إيطالية: تعامل البرلمان الإيطالى مع نظيره المصرى هراء.. والقاهرة مهمة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:58 م
صحيفة إيطالية: تعامل البرلمان الإيطالى مع نظيره المصرى هراء.. والقاهرة مهمة البرلمان الإيطالى ـ أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "ليندرو" الإيطالية تعليقا على قرار رئيس مجلس النواب روبرت فيكو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصرى، إن "قطع العلاقات مع مصر "هراء" وهذه القرارات "هلوسة" وعلى الحكومة الإيطالية رفض ما يحدث.

وأكدت الصحيفة فى تقرير لها نشرته اليوم الإثنين، أن النواب الايطالى لا يدرك ما يفعله، ويصدر قرارات ليس لديه أى فكرة عن تداعياتها ، فمصر لها دور أساسى ليس فقط فى الشرق الأوسط ولكن بالنسبة للعالم بأكمله، كما أن مصر لديها دور رئيسى فى مصالح إيطاليا وخاصة فى ليبيا، فالمصالح النفطية فى إيطاليا تحميها مصر أيضا، ولذلك فلابد من تعزيز العلاقات مع مصر وليس قطعها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات المصرية دائما تتعاون مع الجهات الإيطالية فى التوصل لحقيقة مقتل ريجينى وتظهر اهتماما قويا بالقضية، كما أن مصر ليست الأيدى الوحيدة فى قضية ريجينى، بل أيضا يوجد الجامعة البريطانية "كامبريدج" التى أرسلت ريجينى الى مصر من البداية ، وحتى الآن يظل أمر دراسة ريجينى غير معروف هدفها الأساسى.

 

 


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