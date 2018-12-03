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صحفيون يطالبون "الأعلى للإعلام" باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع الفصلة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:04 ص
صحفيون يطالبون "الأعلى للإعلام" باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع الفصلة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام
كتب محمد السيد
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استنكر عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، ما بثه موقع الفصلة الإلكترونى مجهول الهوية و إهانته الغير مبررة لجواز السفر المصرى، مضيفين :" ما نشر اعتداء سافر على الهوية المصرية و الأمن القومى المصرى يستوحب تقديم المسيولين عن الموقع لمحاكمة عاجلة ".
 
وطالب الصحفيين فى بيان لهم، الجهات المعنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع  الفصلة، ومعرفة من وراء الموقع المذكور، مؤكدين ثقتهم فى المجلس الأعلى للإعلام و الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد .
 
وقال صفوت عبد العظيم، أحد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، إن ما بثه موقع الفصلة يعتبر إهانة لكل مصرى يعيش على أرض مصر، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون القائمين على الموقع مندسين على مصر من جهة معادية للدولة المصرية .
 
وتابع عبد العظيم :" نعتز بمصريتنا وأطالب الجهات المسئولة بالتدخل لوقف هذا التهريج الممنهج، هناك جهات خارجية تحاول النيل من وحدة الشعب المصرى خاصة من بث الشائعات و الأخبار المغلوطة ".
 
فيما أضاف منتصر الشطبى عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين :" أننا ضد أى تجاوزات تمس الأمن القومى المصرى ،وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتخذ حزمة من الإجراءات لوقف مثل هذه المواقع المشبوهه و الغير معروفة"،مطالبا بعقد اجتماع طارئ للكشف على تلك التحركات التى تتم فى الخفاء.

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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

موقع الفصلة




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