شركة مياه الشرب بالقليوبية تعلن انقطاع المياه عن القناطر الخيرية اليوم

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة 4 فجر غدٍ الثلاثاء، ولمدة 6 ساعات، نظراً لتنفيذ أعمال الغسيل والتطهير للشبكات بالكلور.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​