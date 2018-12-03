شرطة المرافق تزيل فروشات الباعة الجائلين من ميدان سعد زغلول بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

شن قسم شرطة المرافق بمدينه المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المقدم ايهاب محرم رئيس القسم والرائد عمرو الجزار وكيل القسم، حملة مكبرة بميدان وشارع سعد زغلول بعد احتلاله من جانب الباعة الجائلين وتحويله إلى سوق للخضر والفاكهة، مما تسبب فى إعاقة حركة مرور المواطنين والسيارات.

قاد الحملة اللواء محمد الوروارى، نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، واللواء أشرف الخلاوي مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، وأسفرت عن إزالة جميع الباعة الجائلين وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية مرة أخرى.