video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شرطة المرافق تزيل فروشات الباعة الجائلين من ميدان سعد زغلول بالمحلة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:36 م
شرطة المرافق تزيل فروشات الباعة الجائلين من ميدان سعد زغلول بالمحلة جانب من الحملة
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

شن قسم شرطة المرافق بمدينه المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المقدم ايهاب محرم رئيس القسم والرائد عمرو الجزار وكيل القسم، حملة مكبرة بميدان وشارع سعد زغلول بعد احتلاله من جانب الباعة الجائلين وتحويله إلى سوق للخضر والفاكهة، مما تسبب فى إعاقة حركة مرور المواطنين والسيارات.

قاد الحملة اللواء محمد الوروارى، نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، واللواء أشرف الخلاوي مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، وأسفرت عن إزالة جميع الباعة الجائلين وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية مرة أخرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يشن حملة إشغالات مكبرة بمحرم بك والعطارين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

شرطه المرافق

المحله




لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة