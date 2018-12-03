سفر وعودة 1055 مصريا وليبيا و 251 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، بمحافظة مرسى مطروح ، سفر ووصول 1055 مصريا وليبيا و 251 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 792 إلى الجانب الليبي، بينهم 253مصريا و539 ليبيا ، كما تم إنهاء إجراءات وصول 263 بينهم 238 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 25 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 121 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 130 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.