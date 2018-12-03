سفارة الهند تكرم طالبة ثانوى ببنى سويف لتفوقها فى الرسم

بنى سويف - هانى فتحى

كرم سفير الهند بالقاهرة، الطالبة روفيدة محمد حامده بالصف الثالث الثانوى ببنى سويف، وذلك لحصولها وفوزها على الميدالية الفضية ودرع فى مسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند" .

وقد نظم مركز مولانا آزاد الثقافى الهندى، وسفارة الهند بالقاهرة، مسابقة الرسم السنوية الشهيرة "لمحات من الهند" على مدى الأربعة وعشرين عاما الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لإحياء ذكرى ميلاد كل من المهاتما غاندى، أبو الأمة الهندية، وجواهر دلال نهرو، أول رئيس وزراء فى الهند، ومولانا أبوالكلام آزاد، أول وزير للتعليم فى الهند المستقلة .

وتمت المسابقة فى تسع عشرة محافظة فى مصر، وشهدت المسابقة إقبالا كبيرا، حيث شارك فى المسابقة 13000 طالب وطالبة من الفئة العمرية من 6-18 سنة من أكثر من 1800 مدرسة .

وقد قام فريق تحكيم مكون من تسعة أفراد باختيار الأعمال الفائزة، والتى بلغت 230 عمل فائز فى الفئات المختلفة للمسابقة، علاوة على 25 طالب وطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة



الطالبة روفيدة بعد تكريمها



الطالبة روفيدة