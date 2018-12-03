رانيا يوسف عن أزمتها: الفستان بيشد البطانة وأنا مش عبيطة عندى بنات عرايس

كتب محسن البديوى

ردت الفنانة رانيا يوسف، على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب فستان ختام مهرجان القاهرة، مؤكدة أنه غير مقصود، وأن "بطانة الفستان" تحركت وسببت هذه الأزمة لأن الفستان بيشد "البطانة" .

وقالت "أنا مش صغيرة ومش غبية عشان أضيع مجهود السنين اللى اشتغلتها، وأظهر بشكل غير لائق زي ما اتكتب، والمواقف دي بتحصل لستات كتير".

وأوضحت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى،، أن :"قماشة الفستان الخارجية تختلف عن قماشة الفستان الداخلية، ومع الحركة القماشة الخارجية شدت البطانة، ومكنتش عارفة أتصرف، وأنا باشترى القماش مكنش فيه أى مشكلة، والموديل عادى واتلبس كذا مرة وكذا زميلة ارتدت هذا الموديل والمشكلة كانت فى خامة القماشة وبطانتها الخفيفة".

وواصلت :"أنا مش عبيطة ومش غبية عشان أضيع مجهود 25 سنة، وعندى بنات عرايس 18 سنة و15 سنة، ولم أقصد ما حدث، وهذا الظرف وضعت فيه دون إرادتى".

وأشارت إلى أنها واجهت مواقف غريبة من قبل، قائلة :" قبل كده السوستة كلها اتقطعت ووقفت لحد ما خيطوهالى على الهواء لتغطية ظهرى.. وأنا أريد أن أحافظ على شكلى واسم بلدى وولادي وأهلى، والفستان ماركة إيطالى وقمت بشرائه من دولة عربية، وأكيد مش قصدى أعرض ولادى وأهلى لما حدث".