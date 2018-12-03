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رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات محاور النيل المختلفة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:52 م
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات محاور النيل المختلفة الدكتور مصطفي مدبولي
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا ، مع الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات محاور النيل المختلفة.
 
وخلال اللقاء، عرض الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ، الموقف التنفيذي الخاص بمحور عدلي منصور ،  الذي يتم تنفيذه بتكلفة مليار جنيه، حيث أشار وزير النقل إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 70%، منوهاً إلى أنه متبقي 200 مليون جنيه لختام المشروع علماً بأن المحافظة تقوم بتمويل 50 % من المشروع، ومن المنتظر افتتاحه في يونيو 2019.
 
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمحور سمالوط الذي تبلغ تكلفته 1.449 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذه 18.5 %، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع محور قوص على النيل والمقام بتكلفة مالية تقدر بنحو 1,239 مليار جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 16 %. وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمحور ديروط، الذي تبلغ تكلفته 1.7 مليار جنيه أشار وزير النقل إلى أن نسبة التنفيذ وصلت فيه إلى 4%.
 
 
 
وخلال اللقاء، عرض وزير النقل ،ايضاً الموقف التنفيذي لمحور دراو  ، الذي يتم تنفيذه بتكلفة 1.356 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من الرفع المساحي وتم اعتماد تخطيط المحور وجار اعتماده من محافظة أسوان، وكما يتم إعداد اللوحات التنفيذية تمهيداً لعمل الجسات ، ووجه   رئيس الوزراء ،  بأن يتم التواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتوفير 300 مليون جنيه للانتهاء من تنفيذ محاور النيل المختلفة الجاري تنفيذها في مواعيدها المحددة.
 
 
 
 
 

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