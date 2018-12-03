جامعة حلوان: تعليق لافتات بممنوعات الامتحانات على أبواب اللجان

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الامتحانات ستنطلق نهاية الشهر الحالى بعد استيفاء كل الاستعدادات الخاصة بها، ومن بينها ضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين، والالتزام بالعامل الزمنى فى الامتحانات كما يحدده مجلس الجامعة.

وأشار نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجامعة تعمل على وضع كل الخدمات اللوجستية للطلاب أثناء الامتحانات، للخروج بها بشكل آمن، منها "الكهرباء – والمراوح – سيارات الإسعاف – سيارات الإطفاء"، خاصة أن الامتحانات تتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

وأعلن أنه سيتم تعليق اللافتات الخاصة بالتنبيهات، والأشياء الممنوعة، أثناء الامتحانات، والتشديد على تطبيق قواعد قانون تنظيم الجامعات، فى مخالفة التعليمات، وانه من المقرر تجهيز القاعة الخاصة لها، وتسع لـ4 آلاف طالب وطالبة، دون مراقبتها بكاميرات مراقبة، نظرا لعدم الانتهاء من المنظومة الجديدة للكاميرات داخل الحرم الجامعى، أو خارجه.