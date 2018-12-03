video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان: تعليق لافتات بممنوعات الامتحانات على أبواب اللجان

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:00 ص
جامعة حلوان: تعليق لافتات بممنوعات الامتحانات على أبواب اللجان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الامتحانات ستنطلق نهاية الشهر الحالى بعد استيفاء كل الاستعدادات الخاصة بها، ومن بينها ضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين، والالتزام بالعامل الزمنى فى الامتحانات كما يحدده مجلس الجامعة.

 

وأشار نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجامعة تعمل على وضع كل الخدمات اللوجستية للطلاب أثناء الامتحانات، للخروج بها بشكل آمن، منها "الكهرباء – والمراوح – سيارات الإسعاف – سيارات الإطفاء"، خاصة أن الامتحانات تتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

 

وأعلن أنه سيتم تعليق اللافتات الخاصة بالتنبيهات، والأشياء الممنوعة، أثناء الامتحانات، والتشديد على تطبيق قواعد قانون تنظيم الجامعات، فى مخالفة التعليمات، وانه من المقرر تجهيز القاعة الخاصة لها، وتسع لـ4 آلاف طالب وطالبة، دون مراقبتها بكاميرات مراقبة، نظرا لعدم الانتهاء من المنظومة الجديدة للكاميرات داخل الحرم الجامعى، أو خارجه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة حلوان يفتتح معمل الخرائط الرقمية والاستشعار عن بعد بكلية الآداب

امتحانات

جامعة حلوان

ممنوعات الامتحانات




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة