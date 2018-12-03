"تموين الأقصر" تحرر 693 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة خلال شهر نوفمبر الماضى

وشملت المحاضر والمخالفات ما يلي: 344 مخالفات في المخابز ضمت "18 نقص وزن ، 86 مواصفات ، 46 غلق ، 65 توقف ، 39 تصرف ، 18 قائمة ، 2 بون ، 5 ميزان ، 3 مواعيد ، 5 مطاحن ، 26 تجميع ،21 نظافة ، 9 اختراق ، 1 سجلات" و328 مخالفات في الأسواق ضمت "164 عدم إعلان , 22 عدم صلاحية ،27 عدم ترخيص ، 12 مجهولة المصدر، 40 شهادة صحية ، 22 ذبح خارج السلخانة ،14 تجار تموين ، 13 تجميع سلع تموينية , 9 عدم وجود فواتير ،4 غش تجارى ، 1 قرار 330 عدم تدوين الاسعار"، و21 مواد بترولية ضمت "16 بوتاجاز ،4 محطات خدمة ،1 تجميع بنزين".

وأهابت المديرية بالمواطنين توخى الحذر عند شراء أى سلع غذائية ومراقبة تاريخ انتهاء الصلاحية، للتأكد من جودة المنتج الغذائي، كما تنوه على ضرورة عدم ترك البطاقات التموينية بحوزة المخابز البلدية لأن ذلك يضع المواطن تحت طائلة القانون.