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"تعليم الغربية ": استبعاد مدرس رياضيات أصاب تلميذ بكسر بالحوض

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:04 م
"تعليم الغربية ": استبعاد مدرس رياضيات أصاب تلميذ بكسر بالحوض مدرسة
الغربية – مصطفى عادل
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أكد الشناوي عايد ،  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن تم استبعاد "  أحمد . ع . "  مدرس الرياضيات، بمدرسة الشهيد زكريا بقرية سامول التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، وذلك بعد تعديه بالضرب على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي يدعى" ادم مهدي جودة"، داخل الفصل وإصابته بكسر بالحوض وإحالته للشئون القانونية للتحقيق.

وأضاف عايد ،  أن المدرس يعاني من مرض نفسي وتم استبعاده حفاظا على حياه الطلاب، مضيفا أن كلف الدكتور هاني مجاهد ،  مدير إدارة شرق المحلة التعليمية، بالتوجه للمستشفى ومتابعة الحالة الصحية للتلميذ.

كانت مدرسة الشهيد زكريا للتعليم الأساسى بقرية سامول التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، قد شهدت قيام مدرس بالتعدى بالضرب على تلميذ بالصف الثالث الإبتدائى، داخل الفصل، وإحداث إصابات به، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل التلميذ للمستشفى العام لإسعافه.

فى ذات السياق حررت أسرة التلميذ محضرا بمركز شرطة المحلة ضد المدرس، يتهموه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، وقام العميد مجدي عوض  ، مأمور مركز المحلة، بإخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية بالواقعة، ووجه بسرعة ضبط المتهم لإحالته للنيابة العامة.

 

 

 


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