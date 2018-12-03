تخفيف حبس متهمى نبش القبور وبيع جماجم الموتى لمدة عام

قررت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، قبول الاستئناف المقدم من فوزية محمود إبراهيم 33 سنة، وشقيقها صابر27 سنة، نجار مسلح، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس، سنتين وكفالة 2000 جنيها، لوقف تنفيذ العقوبة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"نبش القبور وبيع جماجم الموتى"، شكلاً وفى الموضوع قضت بتخفيف العقوبة بالحبس لمدة عام".

قضت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار أسامة عبد الرحمن، فى وقت سابق، بمعاقبة حارسة مقابر وشقيقها نجار مسلح بالحبس، عامين، وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بانتهاك حرمة المقابر ونبشها.

كشفت تحقيقات مصطفى عماد وكيل نيابة السيدة زينب،عن تفاصيل صادمة ومثيرة، وتبين أن المتهمين، من قاطنى مقابر الصدقة بالسيدة زينب، وتعمل المتهمة الأولى حارس لإحدى المقابر ومن خلال عملها تمكنت من معرفة مقابر الصدقة وتحديد جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، مجهولى الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، لسرقة جماجمهم وبيعها لطلاب كليات الطب.

من جانبهم أنكر المتهمين، واقعة بيع الجماجم وجثث الموتى، واعترفوا بأن الجماجم التى عثرت بحوزتهم تخصص موتى مقابر الصدقة.

من جانبها أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى وقت سابق، كلا من "فوزية. م" 30 سنة مسئولة عن دفن الموتى بمقابر الصدقة بزينهم وشقيقها صابر 35 سنة نجار مسلح ويعمل حارس بالمقابر تخصصا فى نبش مقابر الصدقة وسرقة جماجم الموت وبيع أعضاء جثث الموت، لطلبة كليات الطب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وجهت لهم النيابة العامة تهمة انتهاك حرمة القبور والنبش فى جثث الموتى، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين لبيان وجود وقائع سابقة من عدمه.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، معلومات بقيام المتهمة بنبش القبور،وبيعها لطلاب كلية الطب بمقابل مادى، وتبين من التحريات أن المتهمة تدخل إلى القبر عقب دفن المتوفى، وتقطع جثته إلى أجزاء، ثم تبيعها إلى طلاب الطب بمعاونة شقيقها.

تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم 3 جماجم قبل بيعها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.