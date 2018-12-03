تجديد حبس 3 متهمين بألتراس أهلاوى بسبب أحداث مباراة حوريا الغينى

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 أعضاء ألتراس الأهلى 15يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى وحوريا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

المتهمون عبد الرحمن السيد، وعاطف محمود، ومحمد وليد، فى القضية رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس)، والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.