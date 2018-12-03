video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بألتراس أهلاوى بسبب أحداث مباراة حوريا الغينى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:42 م
تجديد حبس 3 متهمين بألتراس أهلاوى بسبب أحداث مباراة حوريا الغينى ألتراس ـ أهلاوى
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 أعضاء ألتراس الأهلى 15يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى وحوريا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

المتهمون عبد الرحمن السيد، وعاطف محمود، ومحمد وليد، فى القضية رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس)، والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في  دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل ضابط بالمقطم 15 يوما

تجديد حبس أمينى شرطة بالعمرانية وتاجرة مخدرات 45يوما بتهمة الرشوة الجنسية

تجديد حبس 3 متهمين

مباراة حوريا الغيني

التراس أهلاوي

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

أمن الدولة




لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة